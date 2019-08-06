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Педро Санчес снова проиграл

Педро Санчес снова проиграл

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Марш против диктатуры

Тысячи местных жителей вышли на улицы Сан-Паулу под лозунгом "Диктатура, больше никогда". Таким образом манифестанты выразили своё недовольство решением президента Бразилии Джаира Болсонаро уволить членов комиссии по расследованию исчезновений и убийств, которые произошли во времена диктатуры с 1964 до 1985 года.

Держа в руках зажжённые свечи и фотографии исчезнувших, демонстранты прошли по улицам города, а затем направились к полицейскому участку, который считается местом пыток того времени.

Гильерме Булос, лидер социалистической партии свободы, заявил, что этот марш был в память о тех, кто боролся с диктатурой.

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