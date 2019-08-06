Чемпионами по армреслингу стали подростки

Соревнования по армреслингу в ливанском городе Захле выиграли подростки.

15-летнему Джорджу Бежани не было равных в категории 90+ кг. Несмотря на свой юный возраст тинейджер смог одолеть своих великовозрастных соперников и выиграть заветный титул.

Среди женщин победу праздновала 16-летняя Джессика Бежани. Своим примером она хотела привлечь в этот, казалось бы, мужской вид спорта девушек. "Этот спорт не страшен, он, наоборот, очень даже красивый. Я хочу воодушевить женщин пробовать свои силы и в нем", — поделилась Бежани после победы.

Кроме того в Захле провели "суперматчи" между чемпионами Ливана и Украины 2018 года.

У мужчин сильнее оказался Марун Ганем, обыгравший двукратного чемпиона мира Михаила Рудакова. У женщин Марина Шулика одолела Серену Абу Салех.

Армреслинг в Ливане долгое время был просто развлекательным спортом. Но несколько лет назад в стране появилась федерация армреслинга, а ее спортсмены начали активно участвовать в международных соревнованиях и даже выигрывать их.