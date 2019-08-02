No comments: лучшее за неделю

Столкновениями с полицией закончились очередные манифестации в Гонконге. Десятки протестующих были задержаны у вокзала, с которого поезда отправляются на материковый Китай. Но одном из видео правоохранитель угрожает митингующим огнестрельным оружием. Массовые акции противников внесения поправок в закон об экстрадиции продолжаются больше месяца.

"Спасите наших пчел". Около 600 неправительственных организаций требуют от Евросоюза принять срочные меры по защите насекомых и фермеров. Экоактивисты собрались у здания Еврокомиссии в Брюсселе, чтобы выступить против применения пестицидов в сельском хозяйстве. Химикаты - причина массовой гибели пчел и многих болезней людей, уверены защитники окружающей среды.

456 воздушных шаров в небе над Ажевилем. Во Франции прошел фестиваль "Grand Est Mondial Air Ballons". Участники установили новый мировой рекорд по количеству воздушных шаров, одновременно взмывших в воздух. Чтобы полюбоваться красочным зрелищем на аэродром Шамбле каждые два года съезжаются сотни туристов.

Вечеринка в зоопарке китайского Даляня. На день рождения Фэй Юнь местная администрация пригласила десятки детей. Выбрали их по одному простому принципу - все они родились в один день с девятилетней пандой. Малышам подарили шарики и торт, Фэй Юнь - арбуз и "куклу"-панду ручной работы.

Волны, ветер и баскетбол. В копилке американской шоу-команды "Гарлем Глобтроттерс" новый трюк. Во время парасейлинга на парашюте-смайлике у побережья Вайлдвуда, штат Нью-Джерси, нападающий Зюс МакКларкин забросил мяч в корзину на высоте 33 метра.