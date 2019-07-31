"Прогресс МС-12" с грузом для МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-12" пристыковался к Международной космической станции (МКС), долетев до нее по сверхкороткой схеме. Полет длился рекордно малое время — 3 часа 19 минут, сообщили в среду в российском Центре управления полетами (ЦУП). Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-12" была запущена со стартовой площадки номер 31 космодрома Байконур в 15:10 мск. Через девять минут корабль штатно отделился от третьей ступени носителя и начал самостоятельный полет к МКС. Корабль доставил на МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы "Родник", а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека — научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.