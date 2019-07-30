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Автомобиль Джеймса Бонда выставят на торги

Легендарный автомобиль, за рулём которого сидел сам агент 007, уйдёт с молотка. Aston Martin DB5, знакомый поклонникам "бондианы" по первым фильмам "Шаровая молния" и "Голдфингер", будет выставлен на торги в середине августа.

Аукционный дом "Сотбис" ожидает, что лот будет продан за четыре-шесть миллионов долларов США.

Машина, принадлежавшая Джеймсу Бонду, оснащена 13 "шпионскими функциями", в том числе механизмом для смены номерных знаков, выдвижными крупнокалиберными пулемётами, прокалывателем шин и даже катапультируемым креслом.

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