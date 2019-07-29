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Греция

"Греческая любовь" Джонсона

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 Ольга Патапенка 
"Греческая любовь" Джонсона
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Около 20 лет назад отец премьер-министра Великобритании Стэнли Джонсон купил загородный дом в Греции. Его сын Борис - большой любитель греческой культуры. Однако в многолетнем споре между Афинами и Лондоном по вопросу возвращения греческому музею бесценных артефактов, незаконно вывезенных из греческой Эллады в начале XIX века англичанами, Джонсон всегда был на стороне Великобритании.

Природные красоты греческого полуострова Пелион не оставили британского политика равнодушным. Он часто посещает этот регион со своей семьей, и все они наслаждаются морем и местной кухней.

Британский политик частый гость в одном из греческих ресторанов. Его владелица - Николета Кутлагга не говорит по-английсти, но несмотря на языковой барьер, 65-летняя женщина уверена, что её кухня нравится Джонсону:

"Мы принимали нового премьер-министра много раз. Он - настоящий джентльмен, очень добрый и очень открытый человек. Что касается моей кухни, он её любил! Ему очень нравится греческое блюдо "спецофай" - это деревенские колбаски с перцем в томатном соусе. Мистер Джонсон как-то даже назвал меня "кулинарным профессором".

Посещения Пелиона Борисом Джонсоном не проходит без внимания местных сми, которые не упускают возможности сделать несколько снимков премьер-министра на отдыхе.

Архимедас Кареклидис, редактор местной газеты, за последние несколько лет встречался с Джонсоном три раза:

"Семья Джонсонов приезжает сюда уже много лет. У них сложились особые отношения с местным населением, поэтому в Греции их считают своими, и они здесь ходят без охраны".

Британский премьер-министр также любит посещать фестивали греческой традиционной музыки, а некоторые местные жители утверждают, что он даже похож на грека.

Апостолос Стайкос, Euronews:

"Будет ли время у Бориса Джонсона посетить Южный Пелион этим летом? Без сомнений он занят вопросом выхода Великобритании из Евросоюза, но местные жители надеются, что у них будет возможность поприветствовать нового премьер-министра Соединенного Королевства".