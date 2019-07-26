Лохматый фургон в Санкт-Петербурге

Лохматый фургон на дорогах Санкт-Петербурга. Актер и блогер Роман Притула воссоздал автомобиль из комедийного фильма "Тупой и еще тупее" 1994 года. Тот же черный нос, те же висячие уши. Как и в фильме, микроавтобус показывает прохожим язык. Для того, чтобы удивить жителей Петербурга, Роману понадобился старый "Фольксваген Транспортер", 50 тысяч рублей и три свободных дня. Предыдущие "работы" блогера - обклеенная монетами по рублю "Ауди" и "Skittles-мобиль" - также порадовали местных жителей.