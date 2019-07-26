Перелёт не удался, и «птицы» вышли на фестифваль

* В Чехии любители острых ощущений могут попрактиковаться в ходьбе по специальным нейлоновым тросам, натянутым между скалами. Новички могут попрактиковаться поближе к земле. На Фестиваль слэклайна, который проходит на севере страны, съехались более 200 участников из более чем 40 стран мира.

* Заблудившиеся кентавры, Камилла и Маноло, искали друг друга на Восточном вокзале Парижа. Разгар летних отпусков и ожидаемый наплыв пассажиров были выбраны участниками театрального дуэта сознательно, чтобы продемонстрировать владение искусством выездки. Как сказали наездники, а еще актеры - спектакль был задуман, чтобы показать, что эмоции расставания свойственны всем живым существам.

* В городе Эмбоскада в Парагвае — «птичье шествие»: сотни человек в костюмах из перьев и в страшных масках несут статую католического святого. По легенде, монаху Франциско Солано перед кончиной явились птицы, услаждавшие песнями его слух. Монах позже был признан святым, покровителем города. Поскольку значительная часть местного населения — принявшие католичество индейцы, они привнесли в христианский праздник свой колорит

* В Касабланке — праздник уличного искусства. Улицы крупнейшего города Марокко украсили граффити. 12 художников из разных стран приняли участие в ежегодном фестивале "Sbagha Bagha", который проходит здесь уже в шестой раз. По словам организаторов, местные жители с одобрением отнеслись к новым краскам города.

* Первый в истории перелёт на ховерборде через Ла-Манш не состоялся. Французский экспериментатор Франки Запата благополучно стартовал с пляжа у Сангатта близ Кале. Предполагалось, что он пролетит 36 километров на платформе с реактивными двигателями. Но из-за сильного волнения в море пилот не справился с управлением и упал в воду.

* Рекордная европейская жара сильнее всего ударила по Франции и по непривычной к столь выоким температурам Бельгии. В Брюсселе ещё в средние века избавились от рек и каналов, чтобы жители меньше болели, и сейчас в столице мало естественных водоёмов. Люди пытаются охладиться всеми доступными способами. В четверг температура превысила 40 градусов по Цельсию — так сильно воздух не прогревался там с 1833 года.