"Радужные горы" с высоты птичьего полета

Сказочными пейзажами смогли полюбоваться участники фестиваля воздушных шаров, который прошел в китайской провинции Ганьсу. Этот регион славится своим радужным ландшафтом. Участники фестиваля говорят, что с высоты птичьего полета эти места еще краше, чем с земли.

"Я здесь впервые. Это так красиво. Невероятный пейзаж. Я видел много гор, но эти такие красочные. Меня переполняют чувства, каких я раньше никогда не испытывал", - делится эмоциями турист из Великобритании.

Таким буйством красок горы Дансия обязаны огромному скоплению красного песчаника, многовековой эрозии почвы и долгому процессу окисления.

"Радужные горы" неизменно привлекают внимание туристов. В 2016 г. здесь побывали около 1,5 млн путешественников, а в 2018 эта цифра увеличилась уже до 2,3 млн.