"Мы хотим сказать "нет" Борису!" - под таким лозунгом несколько сотен человек собрались в понедельник вечером напротив резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит 10. Манифестацию протеста против вероятного назначения Бориса Джонсона следующим премьер-министром Великобритании организовало левое крыло группы The People'S Assembly, на трибуне были замечены активист и журналист Оуэн Джонс, теневой министр внутренних дел от лейбористов Дайан Эббот. По мнению последнего, размышления Джонсона о расе "отбрасывают страну на десятилетия назад". Политик напомнил, что оскорбительные комментарии нового главы консерваторов об этнических меньшинствах, а также о геях, в прошлом неоднократно вызывали полемику. Одни рядовые участники акции назвали Бориса Джонсона "лжецом, шарлатаном, эгоистом и катастрофой для страны", другие отметили его сходство с президентом США, поскольку он тоже "говорит первое, что приходит в голову".

Ожидается, что Борис Джонсон официально вступит в должность премьер-министра в среду, после аудиенции с Её Величеством Елизаветой II.