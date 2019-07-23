Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.
Срочная новость

no comment

Мы хотим сказать "нет" Борису!

"Мы хотим сказать "нет" Борису!" - под таким лозунгом несколько сотен человек собрались в понедельник вечером напротив резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит 10. Манифестацию протеста против вероятного назначения Бориса Джонсона следующим премьер-министром Великобритании организовало левое крыло группы The People'S Assembly, на трибуне были замечены активист и журналист Оуэн Джонс, теневой министр внутренних дел от лейбористов Дайан Эббот. По мнению последнего, размышления Джонсона о расе "отбрасывают страну на десятилетия назад". Политик напомнил, что оскорбительные комментарии нового главы консерваторов об этнических меньшинствах, а также о геях, в прошлом неоднократно вызывали полемику. Одни рядовые участники акции назвали Бориса Джонсона "лжецом, шарлатаном, эгоистом и катастрофой для страны", другие отметили его сходство с президентом США, поскольку он тоже "говорит первое, что приходит в голову".

Ожидается, что Борис Джонсон официально вступит в должность премьер-министра в среду, после аудиенции с Её Величеством Елизаветой II.

Другие No Comment

Столкновения с полицией в Пуэрто-Рико

no comment

Столкновения с полицией в Пуэрто-Рико

Более 200 тысяч пуэрториканцев потребовали отставки губернатора Рикардо Росселло. Манифестация переросла в столкновения с полицией.