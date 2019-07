Bear's den: после третьего альбома - турне

Период студийного затворничества для британской фолк-группы BEAR'S DEN (что переводится как

"медвежье логово") завершился. Выпустив в конце апреля третий альбом под названием "So that you might hear me", Эндрю Дэйви и Кевин Джонс отправились в европейское турне, первым пунктом которого стала Германия. Здесь они отыграли 4 концерта как группа разогрева у ветерана канадской фолк-музыки Нила Янга.

"Да, это было безумие, ведь он - один из наших героев, - рассказывает Эндрю Дэйви. - Так что просто видеть его на сцене каждый вечер, с ума сойти! У него так много хитов и при этом у него нет составленной концертной программы. Никто не знает, что именно будет происходить на каждом данном концерте. И это нас очень вдохновляло".

Образованная в Западном Лондоне в 2012 году, группа выпустила дебютный альбом Islands два года спустя. Он продержался 10 недель в британских чартах, в 2015-м вошел в десятку лучших продаж Соединенного королевства (по данным Americana), у композиции "AGAPE" из дебютного альбома - более 12 миллионов просмотров на Youtube.

"Выход нового альбома- это потрясающе, это вдыхает жизнь во все, в концерты тоже, - делится впечатлениями Эндрю Дэйви. - Мы действительно гордимся сделанным. В альбоме много нового: так, у Кева гораздо больше клавишных партий, мы воплотили несколько электронных идей. В общем, мы до сих пор ищем свою манеру игры, это действительно круто!"

Концертный тур должен продлиться до февраля следующего года. После Германии музыканты отправятся в Швейцарию, Великобританию, Испанию, Италию, Австрию, а затем - в скандинавские страны.