Забеги в подгузниках Diaper Derby-19

Рекордная жара вынудила жителей Нью-Йорка отказаться от ежегодного городского триатлона, а вот Diaper Derby этого года всё-таки состоялись. В одном из отелей Манхэттена по шестеро детей пытались проползти по коврик в 3,7 метров до самого конца. По условиям соревнования, участникам, должно быть не менее 6 месяцев, но при этом они ещё не должны уметь ходить.

Некоторые ползуны свернули с пути, увлечённые самим процессом, другие ложились отдохнуть, не доходя до финиша. На этот раз в нью-йоркском Diaper Derby принял участие 31 малыш.

Победителем стал 14-месячный Лукас Хо со Стайтен-Айленда.