Землетрясение в Афинах

19 июля землетрясение магнитудой 5,1 сотрясло Афины, вызвав кратковременное отключение электричества и телекоммуникации в некоторых кварталах греческой столицы и вызвало панику среди населения. Люди массово стали покидать здания.

Европейский центр мониторинга землетрясений зарегистрировал эпицентр землетрясения в точке, расположенной в 22 км (14 милях) к северо-западу от города на глубине 15 км в районе, где в прошлом уже бывали землетрясения.

В порту Пирей рухнуло старое сооружение. простоявшее не одно десятилетие, а в центре Афин было сильно повреждено заброшенное старое здание.

Акрополь, комплекс древнегреческих зданий, включая Парфенон, расположенный на скалистом холме с видом на столицу, по данным греческих властей, не пострадал. Это одна из самых посещаемых исторических достопримечательностей мира.

По данным министерства здравоохранения Греции, два человека получили легкие ранения.