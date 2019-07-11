К-9: медаль для Сэвиджа

Собака Сэвидж из К-9 (кинологической полицейской службы Кейптауна) получила медаль за образцовую службу. Сэвидж и его наставник были задействованы в операциях и рейдах, проводимых в рамках борьбы с незаконной транспортировкой наркотиков. За последние шесть месяцев пара неоднократно удостаивалась всевозможных похвал. В К-9 в Кейптауне служат 25 собак. Четвероногие друзья стражей порядка обучены вынюхивать наркотики, взрывчатку, медные кабели. Со своими наставниками собаки практически не расстаются.