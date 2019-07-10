Олафур Элиассон, художник и эколог

Экспонаты новой выставки, посвященной датско-исландскому художнику Олафуру Элиассону можно не только посмотреть, но также почувствовать, понюхать и попробовать на вкус. Более 40 работ представлены в лондонской Tate Modern. Для их создания Элиссон использовал природные компоненты - дерево, огонь, свет, воду.

Посетители могут быть попасть под струи водопада, прикоснуться к покрытой мхом стене, пройти под радугой и попасть в туннель, наполненный разноцветным туманом. Так, "Стена мха" - 20-метровая поверхность, покрытая настоящим скандинавским мхом.

Увлечение Элиассона природой придаёт его творчеству мощный экологический сигнал, который со временем становится все более актуальным.

В прошлом он пытался приобщить людей к изменению климата, выставляя тающие глыбы льда из Гренландии на улицах Лондона, Парижа и Копенгагена. На нынешней выставке в Tate представлена серия из 42 фотографий исландских ледников, сделанных в 1999 году. Элиассон планирует вернуться этим летом и сфотографировать их снова, чтобы продемонстрировать произошедшие за 10 лет изменения.

Сам Элиассон вносит свой вклад в защиту при роды не на словах, а на деле: все его работы доставлены в Лондон морем и сушей, самолеты не использовались.

Выставка Олафура Элиассона будет открыта в проходит в Tate Modern с 11 июля 2019 по 5 января 2020 года.