Каракули превращаются в произведения искусства

Когда эта девушка водит ручкой по бумаге, кажется, что всё это всего лишь каракули. Но достаточно одного взгляда на готовый рисунок, чтобы убедиться, что это настоящая картина.

22-летняя нигерийка Оларинде Айанфеолува нашла новый способ выразить себя в творчестве. В прошлом году девушка получила диплом микробиолога, но потом решила полностью посвятить себя искусству. На одну работу у Оларинде уходит от 10 минут до пяти месяцев.

Чаще всего девушка рисует людей и героев мультфильмов, но есть и работы, вдохновение для которых она черпает в повседневной жизни нигерийцев. Например, в серии сатирических рисунков Up NEPA (NEPA – национальное управление электроэнергетики) Оларинде рассказывает о проблемах с электричеством, с которыми часто сталкиваются жители Нигерии.