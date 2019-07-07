Мужество или варварство Памплоны

Три человека получили серьезные травмы, еще 53 отделались ссадинами и ушибами в ходе традиционного забега с быками в испанской Памплоне. В рамках фестиваля Сан-Фермин 7 июля тысячи местных жителей и туристов оделись во все белое и приняли участие в рискованном развлечении. Три минуты на узких городских улицах вместе с разъяренными быками. То, что для некоторых - национальный символ и свидетельство небывалого мужества, для других - жестокость и средневековое варварство. В знак протеста в пятницу сотни защитников прав животных с будто пронзенными копьями полуобноженными телами лежали на центральных улицах Памплоны.