Выставка художественных аквариумов

В Японии серебряный карась и карп кои считаются декоративными рыбами, которых следует ценить и никогда не есть. С этим связано их сильное влияние на традиционные японские произведения искусства. Вдохновившись этим, художник Кимура Хидетомо организовал выставку, где представлены различные художественно оформленные аквариумы с рыбками. Мероприятие проводится уже 13 лет. Здесь также работает бар, где подают сакэ и различные коктейли, а также сувенирный магазин с тематическими товарами. Выставка открыта до 23 сентября 2019 года.