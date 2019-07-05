Неделя, определившая союзную пятилетку

Программу "О положении Союза" ведёт из Страсбурга Даррен Маккафри:

"Минувшая неделя, возможно, определит следующие 5 лет Европейского Союза. После трёхдневных переговоров в Брюсселе 28 лидеров, наконец-то, объявили имена тех, кто должен занять главные в Европе должности. В этот пакет впервые включены две женщины, там несколько сюрпризов и множество западноевропейцев.

Но что произошло с процессом Spitzenkandidat по назначению Президента Еврокомиссии? Эту должность не получил ни один из партийных лидеров Европарламента - вместо этого их заставили ждать в задних комнатах здания Совета ЕС в Брюсселе - и это многих здесь, в Страсбурге, расстроило.

Зато евродепутатам удалось выбрать своего председателя — эта работа перешла от одного итальянца Антонио Таяни к другому - Давиду Сассоли, который сказал:

«Европейские Парламент, Совет и Комиссия должны чувствовать себя обязанными смело реагировать на призыв, исходящий от молодых людей, когда они говорят нам, что мы должны проснуться, открыть глаза, спасти планету. Я обращаюсь к ним: "постоянно рассматривайте этот парламент, который начинает сегодня свою деятельность, как свою опору и помощника. Помогите нам самим быть смелее, чтобы отвечать на современные вызовы".

Новый парламент унаследовал те же старые проблемы, включая, конечно, "брексит". Поведение двух британских партий было расценено как инфантильное, ребяческими и даже неуважительное.

«Сессия началась с гимна, но мы сели, - вспоминает бритаснкий евроскептик Найджел Фараж. - Председатель парламента, итальянец Таяани сказал, что принято вставать в знак уважения к гимну других наций. Значит, он признал, что Европа — это для нас другая нация. И мы сделали так, как нам велели - мы встали, но отвернулись. И я скажу вам почему. Не потому, что мы отвергаем концепцию нации под названием Европейский Союз, а потому, что больше никого во всей остальной Европе не спросили, хотят ли они этого ».

Тем временем, снаружи от парламента во вторник тысячи каталонцев собрались, чтобы выразить протест по поводу решения отказать трем сепаратистским евродепутатам в праве занять свои места. Другие члены парламента разместили фотографии недостающих коллег на своих столах".