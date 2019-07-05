В Японии - оползни, в Мексике - град

Япония: эвакуация из-за угрозы оползней

Более миллиона жителей юго-западного японского острова Кюсю получили приказ об экстренной эвакуации из-за угрозы оползней и наводнений, вызванных сильными ливнями. В зоне немедленной эвакуации находятся 58 тыс. жилых домов. В настоящее время остров Кюсю накрыла область крайне низкого давления, там идут интенсивные дожди. В правительстве Японии в связи с ситуацией на острове Кюсю создан экстренный штаб.

Мексика: град в Гвадалахаре

На мексиканский город Гвадалахара обрушился град. Губернатор Энрике Альфаро сказал, что такого он никогда не видел. Снег на улицах (а порой высота сугробов превышает метр) расчищают с помощью тяжелой техники.

Чили: затмение в пустыне

Любители небесных спектаклей наблюдали солнечное затмение в пустыне Атакама. Здесь зрелище было особенно впечатляющим. В последний раз затмение в Атакаме можно было наблюдать около 400 лет назад, в 1592 году. В следующий раз это явление ожидают в 2165 году.