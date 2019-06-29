Сидней в густом тумане

На знаменитую сиднейскую гавань второй раз за июнь опустился густой туман. По этой причине были отменены и задержаны десятки авиарейсов.

Белая пелена постепенно скрывала главные достопримечательности Сиднея – оперный театр и самый большой мост города Харбор-бридж.

Сиднейский аэропорт – крупнейший транспортный авиаузел Австралии. По словам представителя аэропорта, десять местных авиарейсов были отменены, несколько международных рейсов отправились с задержкой примерно на полчаса.

Туман в Сиднее рассеялся к полудню по местному времени.