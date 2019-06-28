Спасение мигрантов. Коррупция в Венгрии. Синдром "брексита"

Программу «О положении Союза» открывает Мейв Макмахон:

"На этой неделе внимание к себе привлекло спасательное судно Sea Watch 3. Оно шло с мигрантами на борту к острову Лампедуза, несмотря на возражения итальянских властей. Наш корреспондент Елена Кавалоне спросила на брифинге Еврокомиссии, что делается для облегчения ситуации".

"А теперь о коррупции, - продолжает передачу Шандор Жирош. - Когда я пришёл на ежегодную конференцию антикоррупционного органа Совета Европы, я с удивлением заметил, что моя страна, Венгрия, не включена в отчётный доклад.

Выяснилось, что венгерское правительство фактически блокирует публикацию этой деликатной информации о коррупции среди прокуроров, судей и политиков.

После нашего репортажа Будапешт объявил, что раскроет эту информацию позднее. Один чиновник объяснил задержку тем, что мол документ только что получен. Хотя он был отправлен венгерскому правительству в декабре прошлого года".

"Прошло больше трех лет после референдума в Великобритании о выходе из ЕС. Мы решили оставить политику в стороне и сфокусироваться на людях".

Следует интервью с активисткой движения против "брексита".

"Мы оставляем в передаче последнее слово за Председателем Совета ЕС Дональдом Туском:

Накануне президент России Владимир Путин объявил конец эпохи либерализма.

Туск ответил в сети Twitter:

"Что я считаю действительно устаревшим, так это авторитаризм, культ личности, правление олигархов."