Заметки на полях

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Евровыборы позади: как на них отреагировали разные страны, жители ЕС? Наши журналисты в течение всей перевыборной кампании знакомили вас с репортажами и зарисовками из разных уголков Европы.

Вместе со съемочной группой Euronews зрители побывали на итальянской Лампедузе, в Польше, в Германии... Авторы некоторых сюжетов (Валери Горья - сюжет о Лампедузе; Деймон Эмблинг - сюжет о Польше) подробнее рассказывают о своих впечатлениях.

Euronews: "Валери, вы только что вернулись из Италии, Скажите, результаты партии Сальвини - это квинтэссенция антиммигрантских настроений в стране или же там сыграли свою роль и экономические факторы?"

Валери Горья: "Антииммигрантские настроения, конечно, очень значимый фактор, но, вы правы, не единственный. Многие сторонники Сальвини признавались, что злятся не столько на самих беженцев, сколько на политиков, итальянских и европейских. По их ощущениям, Италия взвалила на себя слишком тяжелый груз, ничего не получив взамен. Это особенно ясно прослеживается на Лампедузе. Люди говорят: на острове нет инфраструктуры, нет работы. Они жалуются, что устали, не видят перспектив. Поэтому девиз Сальвини - "Италия прежде всего!" - там пришелся как нельзя кстати, Как и его обещания снизить налоги".

Euronews: "Верно ли говорить, что экономические проблемы в Италии возникли раньше, чем эта история с иммигрантами?"

Валери Горья: "Абсолютно верно. Италия пережила очень серьезный финансовый кризис, как и многие другие страны на юге Европы. И да, экономические аргументы здесь жизненно важны. Многие говорят, что могут доверять лишь Сальвини, так как остальные политики не смогли выполнить данных народу обещаний".

Euronews: "Хорошо, продолжим говорить о южной Европе, вот вы недавно были в Испании, сделали репортаж о росте влияния партии VOX. Но на евровыборах партия не так уже ярко себя проявила. Что вы скажете по этому поводу?"

Валери Горья: "Верно, на национальных и европейских выборах они показали себя не так ярко, как на региональных в Андалусии прошлой зимой. По мнению наблюдателей, такие колебания можно объяснить, в частности, тем, что партия эта очень молода и недостаточно структурирована. У нее не было времени, чтобы запустить мощную предвыборную кампанию. Это одна из причин. Вторая, как мне кажется, связана с избирательным подходом к партийной программе ее сторонников, особенно тех, кто пришел под знамена Vox из стана старых партий. Этих людей настораживают некоторые предложения Vox, например, в гендерной сфере. Там немало сексизма, перекосов. Людей это сдерживает".

Euronews: "Дэймон, вы снимали для нас репортаж в Польше, потом объездили много стран. Польская партия "Право и справедливость" очень хорошо выступила на европейских выборах; вы этого прогнозировали, не так ли?"

Деймон Эмблинг:"Да, я этого и ожидал: партия имеет сильную армию сторонников. Она позиционировала выборы в Европарламент как противостояние либеральным ценностям запада, которые, согласно риторике партии, угрожают польским ценностям. Польша - традиционная католическая страна, неудивительно, что "Право и справедливость" с их консервативной риторикой нашли большую аудиторию. Иммиграционый вопрос также сыграл им на руку. Польские власти проводят антимиграционную политику, люди, с которыми мы общались, рассуждают так: "Мы в принципе не против беженцев, но видим, к чему приводит их неконтролируемый приток у соседей и себе таких проблем не хотим". Да, люди боятся.... "Право и справедливость" преуспела на евровыборах, но оппозиционная коалиция тоже неплохо справилась. В конце этого года в стране пройдут выборы, политическая почва готова, поживем -увидим!".

Euronews: "Поговорим о рывке "зеленых" на прошедших евровыборах. Как вы думаете, этот вектор найдет отражение и в политике на местах?"

Деймон Эмблинг: "Да, "зеленые" заявили о себе на евровыборах в таких странах как Франция, Германия, Великобритания и Финляндия. Почему это случилось? Ну, причины могут быть разные. Возможно, людям надоела националистическая риторика популистов, которую мы видим в Европе в последние годы. А может, они всерьез обеспокоены перспективой изменения климата. Климат занимает все большее место в европейском диалоге. Напомню вам, как шведская школьница Грета Тунберг побудила молодежь выйти на улицы и так отреагировать на изменение климата! Анализируя результаты выборов, мы видим, что именно молодые чаще решают отдать свой голос за "зеленых".

Придут ли они к власти в странах ЕС? Возможно, не напрямую и не сразу, но "зеленые" могут стать партнерами в правящих коалициях. Думаю, традиционные европейские тяжеловесы по этому поводу испытывают некоторое беспокойство".

Euronews: "Валери, и еще один вопрос вам. Усиление фланга крайне- правых найдет отражение на выборах в странах- членах? Имеются в виду Франция, Италия...."

Валери Горья: "Многое будет зависеть от того, как основные, старые, партии интерпретируют сообщения, посланные им избирателям на евровыборах. Не исключено, что некоторые позаимствуют что-то из риторики популистов: мы уже видели такую тенденцию в Венгрии и Польше. Если на местах ультраправые не добьются каких- невероятных результатов, свой электорат у них все равно останется. Не будем забывать, что они удвоили свои показатели в Европарламенте. Их представляют 10% всех избранных депутатов, четыре года назад таких депутатов было лишь 5%".