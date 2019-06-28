"Бассейн" с видом на Эйфелеву башню

В самые знойные для Парижа июньские дни внимания туристов удостоилась не только "железная леди", но и фонтаны напротив.

В пятницу столбик термометра во французской столице достиг +33 градусов. Пешие экскурсии под палящим солнцем давались непросто гостям города. Они, как и некоторые местные жители, искали спасения от жары в фонтанах. Самый большой в Париже - тот, что на площади Трокадеро. Плескаясь в нём, можно любоваться с одной стороны главной достопримечательностью столицы - Эйфелевой башней, а с другой - роскошным двоцом Шайо.