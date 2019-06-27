Животных в Европе радуют холодным угощением

Жара не отступает. Если пойти против природы не получается, можно хотя бы облегчить страдания. Так и сделали в зоопарке Рима. Животных там решили порадовать вкусным и охлаждающим угощением — фруктами и овощами во льду. Температура воздуха в Риме держится на уровне 37-40 градусов, и такая радость обитателям зоопарка только всласть. К такому же приему прибегли и в пражском зоопарке. Только если для горилл там сделали уклон в сторону экзотических фруктов, то для белых медведей приготовили особый рацион — рыба с морковью и яблоками.