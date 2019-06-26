Французский Mirazur - лучший ресторан мира

Лучшим рестораном мира признан Mirazur, находящийся на Ривьере в Ментоне.

Шеф-повар Мауро Колагреко приехал во Францию без гроша в кармане и без знания языка, но он был вооружен амбициями. И, самое главное, талантом.

За 13 лет Mirazur не только вознесся на гастрономический Олимп, но и получил не менее важную награду — знаменитые три звезды "Мишлен".

Mirazur, как описывают те, кто там обедал или ужинал, — одно из чудес света, с его террасы открывается вид на морскую бухту. Одно из знаковых блюд, которое готовит Колагреко, — это тюрбо с пеной из сладкого картофеля и фрикассе из шампиньонов.

Успех латиноамериканских поваров был подтвержден и победой мексиканки Даниэлы Сото Иннес в категории "Лучший шеф-повар — женщина".

Церемония вручения наград "50 лучших ресторанов мира" прошла в Сингапуре.