Немцы выясняют, чья колбаска лучше

Отбивные на косточке, сочные антрекоты, корейки и, конечно же, непременные колбаски: в Германии определяют лучшего мастера барбекю. За титул «Королей гриля» борются полсотни команд, собравшихся в городе Фульда в самом центре страны.

По словам профессионалов, секрет победы — в отсутствии «секретных ингредиентов»:

Даниэль Ноннеман, команда B.B.Q. SWAT:

«Наш девиз — „просто и тупо“. Это значит, что не нужно изобретать лишнего. Свиная шея — это свиная шея, задача — просто сохранить вкус и аромат. На гарнир — цветная капуста. Она и должна быть по вкусу как цветная капуста, нечего тут выдумывать».

Происходящее контролируют опытные судьи — практики им не занимать, ведь в Германии барбекю — увлечение национального масштаба. По данным прошлогоднего опроса, почти 90% немцев жарят на гриле мясо или овощи, при этом каждый десятый делает это несколько раз в неделю. Лето — самая горячая пора, готовке на открытом воздухе может помешать разве что проливной дождь или стихийное бедствие.