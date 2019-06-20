Свет в конце тоннеля?

Греческая экономика медленно, но верно выходит из кризиса после 8 лет изнурительного "затягивания поясов". Безработица снижается, хотя по-прежнему затрагивает 23 % населения страны. Показатель просроченных кредитов в банковской системе постепенно сокращается, но пока еще остается высоким - более 81 миллиардов евро на конец 2018 года. Месяц назад правительству даже удалось представить спектр мер социальной помощи:

"Речь идет о комплексе целевых, тщательно проработанных и давно запланированных мер по поддержке роста нашей экономики в ближайшие годы, а также по оказанию помощи большинству населения", - заявил Алексис Ципрас.

Улучшилась ситуация с ликвидными активами, отмечается и робкий рост депозитов в греческих банках. Возвращению Греции на международный рынок приветствуют и глобальные игроки: "Греческие активы оставались на исторических минимумах в течение последних 8-9 лет. Это привело к резкому снижению цен практически во всех секторах: логистика, товары, недвижимость и прежде всего фондовый рынок. Сейчас же мы констатируем приток капитал, начиная с рынка ценных бумаг”, - говорит пантелис Пападопулос, менеджер инвестиционного фонда.

"Можно ли сказать, что греческая эпопея завершилась хэппи-эндом, - передает из Афин наш специальный корреспондент Семела тухтиду. - И да и нет. Страна оставила позади экономический кризис и программы спасения, но последствия мер жесткой экономии тяжким бременем лежат на плечах греков”.

Налоговый пресс стал для многих самым серьезным испытанием, поясняет консультант Федерации предприятий Греции Костас Сфакакис: "Налогообложение средней греческой семьи (с двумя детьми и одним работником) за последние 10 лет увеличилось на 35%. Мы платим прямые и косвенные налоги как в скандинавских странах, не имея соответствующих социальных льгот!"

Тысячи греческих семей столкнулись с проблемой хронической задолженности, частный долг взлетел с 66 до 137% в период кризиса. В этой юридической консультации в Афинах специалисты по вопросам задолженности каждый день получают десятки обращений граждан.

"Две трети частного долга приходится на людей, у которых пенсия снизилась на 40-50% или зарплата сократилась на столько же, или, что еще хуже, они потерял работу. Многие семьи столкнулись с долгосрочной безработицей, и значительную часть из них должны были содержать их родители-пенсионеры", - резюмирует ситуацию Стратис Николаекеас, юрист Союза должников.

Учитывая все это, несложно понять, почему мало кто в Греции отмечал окончание программы финансовой помощи международных кредиторов и почему Ципрас потерпел сокрушительное поражение на европейских выборах в мае.