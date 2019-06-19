Йоко Оно призывает нью-йоркцев "добавить красок"

Проживающая в Нью-Йорке японско-американская художница Йоко Оно представила публике инсталляцию под названием "Добавь красок (лодка мигрантов)". Зрители приглашаются в комнату с изначально голыми стенами, а также деревянной лодкой, на которых они могут краской написать свои мысли на тему миграции. Сама художника выступает за поддержку мигрантов и против политики президента Трампа, направленной на ужесточение миграционного законодательства. Инсталляция будет открыта до 29 июня.