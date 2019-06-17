Тюремный марафон

Около ста спортсменов приняли участие в "Тюремном марафоне" в Великобритании. Мероприятие прошло впервые в истории. За участие в марафоне спортсмены заплатили по 55 фунтов стерлингов (около четырёх с половиной тысяч российских рублей). Это уникальное спортивное мероприятие прошло на территории закрывшейся около шести лет назад британской тюрьме в Сомерсете. Организаторы предложили участникам переодеться в одежду, соответствующую мероприятию.

Маршрут необычного марафона проходил вдоль тюремных коридоров, лестниц и по дворам тюрьмы. В общей сложности спортсмены сделали более 5000 шагов.

Победителем стал Майкл Берк, вторым и третьим к финишу пришли Саймон Стейпл и Марк Пайк.