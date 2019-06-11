Осколки стекла на каменных плитах

Имена погибших активистов заполнили площадь Боливара в столице Колумбии Боготе.

Акция посвящена борцам за права человека, убитым после подписания мирного соглашения между правительством страны и группировкой ФАРК в конце 2016 года. Это соглашение положило конец гражданской войне, длившейся более полувека.

Известная художница Дорис Сальседо и ее помощники выложили 165 имен погибших осколками стекла на каменных плитах площади.

"Стекло хрупкое, как жизнь человека", - говорит Сальседо.

Площадь Боливара она выбрала для своей акции, так как здесь находятся правительственные здания, рядом с которыми часто проводятся протестные митинги.

В ООН выражают обеспокоенность ростом насилия в Колумбии: за первые четыре месяца 2019 года в стране убиты более 50 человек.