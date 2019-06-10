Экоактивисты заблокировали круизный лайнер в немецком порту

"Морские круизы способствуют глобальному потеплению климата" - под таким лозунгом экоактивисты в течение нескольких часов блокировали в немецком порту Киль многопалубное судно.

В воскресенье вечером - за два часа до отхода лайнера компании Holland America Line - десятки протестующих подплыли к нему на лодках. Некоторым удалось добраться до швартового троса и подняться на нос корабля.

Целью участников было привлечь внимание общественности к проблеме вредных выбросов круизных лайнеров и "катастрофичным последствиям для планеты" всей туристической отрасли морских круизов.

Акция НПО Smash Cruiseshit длилась шесть часов. 46 активистов были взяты под стражу полицией.