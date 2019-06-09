"Ису Гран-при": гонки на офисных стульях

Воскресным утром в небольшом городке Ханю, расположенном в соседней с Токио префектуре Сайтама, состоялись гонки «Ису Гран-При».

Этот забавный турнир впервые был проведен 10 лет назад в Киото. Его организаторов вдохновили гонки «Формула-1» и «24 часа Ле Мана». «Ису» в переводе с японского означает «стул».

Команды, по три человека в каждой, выходят на двухчасовую гонку в защитной экипировке. Офисные стулья они привозят с собой. Ехать спиной вперед, отталкиваясь ногами – самая удобная и эффективная тактика.

В этот раз команде из Киото удалось сохранить титул чемпиона. В качестве награды победители получили почетную грамоту и 90 килограммов местного риса - каждому члену выигравшей команды по 30-килограммовому мешку.