"Футбол для дружбы": победители не судят

В Мадриде с успехом завершился 7 сезон международной детской социально-спортивной программы "Футбол для дружбы", которая организована и патронируется компанией "Газпром".

Этот проект - больше, чем увлекательные спортивные состязания. Организаторы ставят целью привить детям базовые этические ценности, научив их через взаимодействие на поле уважению, солидарности, воле к победе....

В течение недели с лишним дети 50 с лишним национальностей живут бок о бок. В этом году они встретились в Испании, куда их привела любовь к футболу. Многие из участников слета впервые уехали так далеко от дома. Родина Равинду - Шри-Ланка: "Тут дети - из России, Токио, Бангладеш... Столько детей из разных стран: я счастлив в этом участвовать!", - признается мальчик.

"Футбол для дружбы" нивелирует барьеры: маленькие футболисты, несмотря на языковые различия, успешно общаются друг с другом. Как именно? "Ну, если кто-то не знает английского, мы общаемся руками или переводим", - говорит юный участник из Греции.

Отличительная особенность футбольного слета этого года - активное присутствие девочек. Тем не менее пока они в меньшинстве. Софи приехала в Испанию из США и, как выяснилось, волновалась напрасно: "Они относятся ко мне так же, как и ко всем остальным, а сначала я волновалась, что они могут… ну даже не знаю, что!"

Слет футболистов этого года отвоевал себе почтенное место в книге рекордов Гиннеса: ребятами побит рекорд по критерию "Самая многонациональная тренировка" (на поле одномоментно собрались представители 57 национальностей вместо 50 требуемых условиями конкурса). Достижение зарегистрировала судья Книги рекордов Гиннесса Анна-Луиза Орфорд: "Уникальность рекорда в том, что причастным к нему может стать каждый. Высокие, маленькие, девочки, мальчики - любой может принять участие в игре".

Нынешний 7 сезон программы "Футбол для дружбы" представил участникам дополнительные опции и решения, в том числе - программу онлайн-обучения для тренеров. Новинка призвана помочь наставникам освоить интегрированный подход, обучая детей и технике игры, и правилам взаимного уважения на игровом поле.

Председатель Совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков комментирует: "Из разных стран и регионов от тренеров поступали предложения о том, чтобы была такая программа. Она специально разработана для них, это - онлайн-программа".

Кульминация слета - финальный матч в самом сердце Мадрида. Детей поддерживали доброжелательные трибуны.... Среди зрителей - немало узнаваемых лиц из мира большого футбола. Португалец Рикарду Карвалью вспоминает: "К сожалению, у меня не было такой возможности в детстве, я боролся, чтобы идти вперед и развиваться. Самое главное - следовать своей мечте, нужно дать этим детям возможность расти - как и всем остальным детям".

Исход финальной встречи решила захватывающая серия пенальти - в победившей команде ликуют игроки Казахстана, России, Нидерландов и Ирана.Победители не судят: по окончании финала выигравшая команда подбадривает недавних противников. Наглядный пример того, что футбол - больше, чем просто игра.