Тревор Стивен: "Футбол и сегодня будоражит мне кровь"

Он - бывший футболист, прославившийся игрой за "Бернли", "Эвертон", "Рейнджерс" и "Олимпик Марсель". На счету спортсмена - 36 международных турниров в составе сборной Англии, включая Чемпионат мира в 1986 году, где противником выступил сам Диего Марадона. Тревор Стивен сегодня живет и работает в Дубае, он ответил на вопросы нашего корреспондента.

Euronews: "Тревор Стивен, у вас за плечами - яркая карьера. Давайте посмотрим на ее основные этапы!"

Тревор Стивен: "Моя футбольная карьера началась где-то в 16 лет. Я тогда ушел из дома и буквально перевернул страницу. До этого я ходил в школу, неплохо учился, но вот появилась возможность заняться спортом и я за нее схватился. Моим первым клубом был " Бернли", это стало воплощением мечты в жизнь. В школе я, конечно, о таком и помыслить не мог. В спорте ты просто проживаешь то, что тебе приносит каждый новый день, идешь вперед шаг за шагом. Я так делал и построил карьеру".

Euronews: "Вы играли за самых лучших в Европе и особенно в Великобритании. Многого добились в "Эвертоне". Алекс Фергюсон из "Манчестер Юнайтед" вам тоже предлагал контракт, верно?"

Тревор Стивен: "Да, он сделал мне предложение, я мог пойти в "Манчестер", но в итоге перебрался в Глазго в клуб "Рейнджерс". У меня тогда никаких сомнений не возникало. Игра меняется, и большие команды меняются. "Манчестер Юнайтед" всегда оставался тяжеловесом, но в мое время "Рейнджерс" не был чем-то особенным. Но я решил пойти туда. Тогда там тренировал Грэм Сунесс, и я просто наслаждался своей жизнью в Шотландии. Я родился неподалеку, и так получилось, что я как будто домой вернулся! Тогда у футболистов были другие приоритеты. Сегодня все рвутся в Премьер-лигу, а в мое время было здорово поехать за границу".

Euronews: "И вы отправились в Марсель?"

Тревор Стивен: " Да, я отправился в Марсель и прекрасно провел там время. Я играл с Дидье Дешамом, Жан-Пьером Папеном. Это легенды "Олимпик Марсель".

Euronews: "Получилось необычно: мальчик с севера Англии переезжает на юг Франции, чтобы играть на международном уровне?"

Тревор Стивен: "Это был выбор пути. К тому времени, когда я поехал во Францию, у меня уже был опыт в футболе. Если ты хочешь двигаться вперед в спорте, нужно быстро заявить о себе. Я начал карьеру в 16, а максимум к 18-19 годам меня должны были заметить. Вы обязаны учиться быстро, вы входите в мир взрослых и должны понимать: вы - не школьник, бьющий по мячу, вы имеете дело с профессионалами. Вам 16-17 лет, вы идете в раздевалку и садитесь рядом с тридцатилетним игроком, который уже прошел немалый путь. И вы должны соревноваться с ним, чтобы продолжать играть".

Euronews: "Вы хорошо себя показали: играли за Англию, попали на чемпионат мира, если не ошибаюсь, прошли в полуфинал".

Тревор Стивен: "Я играл в двух чемпионатах мира. Вы знаете, я участвовал в игре против Марадоны, когда он забил свой гол"Рука бога".

Euronews: "Как прошла та игра?"

Тревор Стивен: "Там, в Мехико, было очень жарко, была эта история с войной на Фолклендских островах. Англия играла против Аргентины: соперничать с Марадоной в то время было невероятно. Я поверить не мог, что играю с ним на одном поле. Мне хотелось себя ущипнуть. Еще три-четыре года назад я ходил в школу и вдруг - Марадона!"

Euronews: "Когда достигаешь вершины, затем нередко приходится падать. Мы слышим, что многие звезды спорта страдают от депрессии".

Тревор Стивен: "Об этом много говорят, и это здорово. В прошлом тему замалчивали. Сегодня люди смелее делятся своими чувствами. Но все это непросто. В спорте из-за внезапного прекращения карьеры людям нужно больше времени, чтобы адаптироваться. Привыкнуть к тому, что телефон больше не будет звонить, что вам больше не предлагают работу. Наступает момент, когда, просыпаясь утром, ты не видишь цели. А раньше все было расписано по минутам - клуб, тренировка с товарищами, особый дух солидарности. И вдруг этого всего нет. Это тяжело, для меня было важно, когда о сложностях, депрессиях открыто заговорили принц Уильям и принц Гарри".

Euronews: "Итак, ваша профессиональная футбольная карьера закончилась, вы решили сменить вектор, переехали в Дубай. Почему?"

Тревор Стивен: "Я здесь уже почти восемь лет и очень люблю то, что меня окружает, люблю Дубай. Я решил продолжить бизнес, развиваться как личность. Увлекся разными вещами. К примеру, у нас тут действует филиал британской компании Play on Pro, она объединяет спортсменов, закончивших профессиональную карьеру. Дубай - место, куда любят приезжать футболисты, вообще спортсмены. Я встречаюсь с ними, рассказываю, чем мы мы занимаемся в Play on Pro. Мы пытаемся развивать наше сообщество и и сохранить дух товарищества".

Euronews: "У нас здесь немало футбольных академий. Вы когда-нибудь пробовали себя на этом поприще?"

Тревор Стивен: "Нет, меня лично это никогда не привлекало. А вот моя дочь получила в Дубае образование, развила футбольные навыки. Сейчас она уехала в Великобританию. Девочка в свои 17 лет - член клуба "Рединг", она учится и занимается футболом".

Euronews: "В этом году исполняется 30 лет со дня Чемпионата мира в Италии, в котором вы участвовали".

Тревор Стивен: "Это была детская мечта - играть на Чемпионате мира. Я сыграл, как вы знаете, в 1986 году, но чемпионат 90-го был просто потрясающим, очень памятным. Для многих сегодняшних футболистов тот кубок был первым соприкосновением с игрой такого уровня. Я говорю о таких людях, как Стивен Джеррард и о более молодых игроках, таких как Гарри Кейн. Они всегда ссылаются на чемпионат в Италии, они его помнят".

Euronews: "Помнится, Пол Гаскойн рыдал!"

Тревор Стивен: "Ну, он еще мальчишкой был. Он был был просто великолепен тогда. Я с ним играл в "Глазго Рейнджерс", мы играли и за сборную Англии, и в Италии в 90-м году. Он отличался от нас, игроков среднего уровня, в нем чувствовался потенциальный победитель. Хорошие воспоминания.... Бобби Робсон был нашим тренером. У нас были отличные игроки, например, Крис Уоддл, Пол Гаскойн в качестве полузащитника. Мы были очень близки к победе, чувствовали, что можем выиграть пенальти. Но... футбол - это сплошные сослагательные наклонения".

Euronews: "Команда, о которой вы говорите, изменила ситуацию.Те футболисты стали суперзвездами!"

Тревор Стивен: "Премьер-лига образовалась в 1991-92 году, это вызвало бурную реакцию, ее восприняли как символ объединенной Англии".

Euronews: "Знаете, чем будешь заниматься в будущем?"

Тревор Стивен: "Ну, я пытаюсь развить бизнес с опорой на футболистов мирового уровня, с опорой на тех, кто ушел из спорта. Меня интересует все, что связано с игрой, я просто наслаждаюсь. Идеи, связанные с футболом, предложения, проекты ... это будоражит мне кровь".