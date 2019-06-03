"Футбол для дружбы" : рекорд Гиннеса побит

Какие ценности передаются юным футболистам? Участники международного слета "Футбол для дружбы" наглядно показали, что опираются на принципы братства, солидарности и справедливости.

"Футбол для дружбы" – крупнейшее мировое событие детского футбола. Социальная программа международного значения седьмой год организуется и патронируется компанией "Газпром", официальным партнером Лиги Чемпионов UEFA. Финал футбольного слета этого сезона прошел в Мадриде. В канун решающей игры юным игрокам была поставлена задача - попытаться войти в книгу рекордов Гиннеса по критерию самого широкого присутствия разных национальностей на одной тренировке. Волнение, подсчет жюри - и вердикт: 57 национальностей на одном поле! Этот беспрецедентный результат заносится на страницы престижной книги.

Судья Книги рекордов Гиннесса Анна Луиз Орфорд говорит об уникальности взятой ребятами вершины: "Это действительно уникальный рекорд: он доказывает - преуспеть может каждый. Большие и маленькие, мальчики, девочки - участвовать может каждый! И неважно, если страны, откуда приехали дети, не слишком дружат между собой - в футбол все равно нужно играть вместе!"

Кульминация слета - финал, прошел в минувшую субботу в самом сердце Мадрида, Напряженная и эмоциональная игра.... Победитель был определен во время захватывающей серии пенальти. Награждал победителей легенда мирового футбола бразилец Роберто Карлос. По признанию игрока, он в своем детстве о таком турнире не мог даже мечтать: "Имей я такую возможность, я бы большему научился, я бы начал раньше играть с лучшими командами, с бразильской сборной. У детей сегодня есть совершенно невероятные возможности. И нужно максимально их использовать".

Финал позади, и победители утешают недавних противников. Доказывая, что продвигаемые программой ценности - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь - усвоены и воплощаются в жизнь.