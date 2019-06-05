В Портсмуте чествуют ветеранов

Около 300 ветеранов Второй мировой войны прибыли в среду в британский Портсмут, чтобы принять участие в главной церемонии Дня Д - 75-летия высадки союзников в Европе. На борту MV Boudicca они совершают 6-дневное плавание как в Портсмунд, так и в Нормандию, где также проходят памятные мероприятия.

В Портсмунде ветераны сошли с корабля в сопровождении британских военнослужащих и сели в автобусы, которые отвезли их на место празднования, где собрались главы государств и правительств. Все вместе они почтили память солдат союзников, погибших во время операции на оккупированных гитлеровцами территориях.