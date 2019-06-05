Американские ветераны посетили Нормандию. Для них молодые военнослужащие повторили события 75-летней давности, в которых те были главными действующими лицами. Высадка союзников на северном побережье Франции 6 июня 1944 - поворотный момент войны. Именно с него принято считать открытие второго фронта. Более 150 тысяч человек высадились в Нормандии, а через полгода уже были на подступах к Германии. Британцы, американцы, канадцы, участники французского сопротивления. В эти дни лидеры мировых государств собираются на южном берегу Англии, откуда все началось, чтобы вспомнить о страшных годах и тех, кто отдал жизнь за будущее.