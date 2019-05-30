Трагедия на Дунае: шансов найти выживших мало

Шансы найти живыми пропавших без вести при столкновении двух пассажирских судов на Дунае крайне малы. Об этом заявляют венгерские медики и спасатели.
Вечером в среду недалеко от здания венгерского парламента в центре Будапешта столкнулись два прогулочных судна - круизный теплоход "Викинг" и катер "Русалка". В результате чего последний, на борту которого находились 33 пассажира и 2 члена экипажа, перевернулся. Как минимум 7 человек погибли, 7 спасены и 21 числится в списке пропавших без вести. На борту теплохода никто не пострадал. Спасательные работы усложняются плохими погодными условиями. Уровень реки поднялся и наблюдается сильное течение. Поэтому по словам спасателей, шансы найти кого-то живым спустя несколько часов после инцидента минимальны
Все пассажиры на борту перевернувшегося катера туристы из Южной Кореи. Власти страны готовы сотрудничать с Венгрией и предоставить помощь.
Как сообщает Австрийское агентство печати, "Рулалка" ушла под воду за семь секунд сразу после столкновения.
Прогулочный катер относится к серии речных теплоходов "Москвич", выпускающихся в СССР с 1949 года. Во флоте компании Panorama Deck ("Панорама дек") судно находится с 2003 года.