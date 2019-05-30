Трагедия на Дунае: шансов найти выживших мало

Шансы найти живыми пропавших без вести при столкновении двух пассажирских судов на Дунае крайне малы. Об этом заявляют венгерские медики и спасатели.

Вечером в среду недалеко от здания венгерского парламента в центре Будапешта столкнулись два прогулочных судна - круизный теплоход "Викинг" и катер "Русалка". В результате чего последний, на борту которого находились 33 пассажира и 2 члена экипажа, перевернулся. Как минимум 7 человек погибли, 7 спасены и 21 числится в списке пропавших без вести. На борту теплохода никто не пострадал. Спасательные работы усложняются плохими погодными условиями. Уровень реки поднялся и наблюдается сильное течение. Поэтому по словам спасателей, шансы найти кого-то живым спустя несколько часов после инцидента минимальны

Погодные условия только мешали спасательной операции. На Дунае половодье. Уровень воды поднимается. Предел видимости под водой очень ограничен. Плюс ко всему постоянно шел дождь Адриан Пал, полковник полиции

Все пассажиры на борту перевернувшегося катера туристы из Южной Кореи. Власти страны готовы сотрудничать с Венгрией и предоставить помощь.

Необходимые меры уже принимаются, но я все же прошу использовать все возможные дипломатические каналы для взаимодействия с венгерскими властями в проведении поисково-спасательной операции. Правительство планирует сотрудничать с Будапештом для тщательного расследования причин аварии Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи

Как сообщает Австрийское агентство печати, "Рулалка" ушла под воду за семь секунд сразу после столкновения.

Прогулочный катер относится к серии речных теплоходов "Москвич", выпускающихся в СССР с 1949 года. Во флоте компании Panorama Deck ("Панорама дек") судно находится с 2003 года.