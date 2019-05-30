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Венгрия

Авария на Дунае: роковая прогулка

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 Елена Караева 
Авария на Дунае: роковая прогулка
Авторское право
REUTERS/Bernadett Szabo
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Не менее семи человек погибли в Будапеште в результате аварии прогулочного катера на Дунае.

Фото Рейтер
Авария произошла в самом центре венгерской столицыФото Рейтер

Спасатели сумели вытащить из воды 14 человек, семеро были госпитализированы, еще семерых спасти не удалось. На борту находились туристы из Южной Кореи, официальный Сеул сообщил, что не менее 19 человек пропали без вести.

Фото Рейтер
Спасатели проводили поисковую операцию всю ночьФото Рейтер

Есть информация, что катер столкнулся с другим прогулочным судном.

Представитель экстренных служб Габор Чато заявил, что "многие пострадавшие находились в критическом состоянии, но были и те, кто сравнительно легко отделался".

Фото Рейтер
Температура воды в Дунае не превышает 10 градусов по ЦельсиюФото Рейтер

Спасательная операция продолжалась в течение всей ночи, но они осложнялись плохими погодными условиям.

На месте аварии имеется сильное течение, которое могло унести пассажиров сравнительно далеко. Чтобы найти выживших, были мобилизованы почти сто сотрудников экстренных служб и врачей.

Рейтер, ссылаясь на южнокрейских официальных лиц, говорит, что число погибших может вырасти.

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