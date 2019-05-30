Авария на Дунае: роковая прогулка

Не менее семи человек погибли в Будапеште в результате аварии прогулочного катера на Дунае.

Авария произошла в самом центре венгерской столицы Фото Рейтер

Спасатели сумели вытащить из воды 14 человек, семеро были госпитализированы, еще семерых спасти не удалось. На борту находились туристы из Южной Кореи, официальный Сеул сообщил, что не менее 19 человек пропали без вести.

Спасатели проводили поисковую операцию всю ночь Фото Рейтер

Есть информация, что катер столкнулся с другим прогулочным судном.

Представитель экстренных служб Габор Чато заявил, что "многие пострадавшие находились в критическом состоянии, но были и те, кто сравнительно легко отделался".

Температура воды в Дунае не превышает 10 градусов по Цельсию Фото Рейтер

Спасательная операция продолжалась в течение всей ночи, но они осложнялись плохими погодными условиям.

На месте аварии имеется сильное течение, которое могло унести пассажиров сравнительно далеко. Чтобы найти выживших, были мобилизованы почти сто сотрудников экстренных служб и врачей.

Рейтер, ссылаясь на южнокрейских официальных лиц, говорит, что число погибших может вырасти.