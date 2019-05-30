"Дедал" для современных Икаров

Трое пилотов в костюмах с реактивными двигателями взлетели в воздух над доками английского города Глостера. Британская компания Gravity Industries, создавшая костюмы, сообщила, что это первый вылет трёх человек одновременно. Одним из них - основатель и глава компании Ричард Браунинг. Несколько лет назад предприниматель вместе с друзьями начал разрабатывать новинку в своем гараже. Сейчас он приступил уже к серийному производству.

Браунингу принадлежит мировой рекорд, внесённый в книгу Гиннеса, за самый скоростной пролёт в таком костюме, названном "Дедал" - по имени героя греческого мифа, сконструировавшему крылья для человека. В 2017 году изобретатель развил в нём скорость 51,5 км/час.

Корпус новых костюмов Браунинга оснащен пятью турбореактивными двигателями, по два маленьких на каждом рукаве и один большой расположен сзади.