С Эйфелевой башни - на Марсово поле на зиплайне

В Париже вновь открыли популярный аттракцион – зиплайн: трос, по которому при помощи специального снаряжения, можно прокатиться со второго уровня Эйфелевой башни до Марсова поля. Событие приурочено к 130-летию символа французской столицы.

Всего за минуту любители экстремальных развлечений смогут преодолеть расстояние в 800 метров со скоростью 90 км/ч. Прокатиться на зиплайне можно бесплатно. Для этого нужно принять участие в онлайн-розыгрыше билетов.

Впервые зиплайн появился на Эйфелевой башне в прошлом году в честь открытия чемпионата Франции по теннису.