Мобильные операторы ограничивают Huawei

Британское подразделение сотового оператора Vodafone прекращает прием предзаказов на китайские смартфоны Huawei 5G из-за неопределенности относительно долгосрочной поддержки программного обеспечения на этих телефонах.

По тем же причинам крупнейший мобильный оператор в Великобритании EE, запускающий первую в стране сеть 5G, заявил о ее недоступности на телефонах марки Huawei.

Президент США Дональд Трамп 15 мая подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Министерство торговли страны внесло компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Позже компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям операционной системы Android.