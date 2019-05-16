Китай обвинил США в торговом протекционизме

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei ("Хуавэй") назвал новые ограничения Вашингтона "неприемлемыми".

В заявлении компании говорится, что "ограничение деятельности Huawei в США не сделает эту страну более безопасной или сильной, а, наоборот, приведет к тому, что США будут ограничены в выборе и им придется использовать низкокачественные и более дорогие альтернативы".

Власти Китая обвинили белый дом в протекционизме. Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн завил: "Китай неоднократно подчеркивал, что не нужно злоупотреблять идеей национальной безопасности и что не нужно использовать ее в качестве инструмента в торговом протекционизме. Китай надеется, что США будут соблюдать правила рынка и создавать честную, прозрачную и предсказуемую предпринимательскую среду".

Накануне власти США признали китайскую компанию Huawei угрозой для национальной безопасности. Министерство торговли США заявило, что внесет Huawei и связанных с ней юридических лиц в свой черный список после указа президента Дональда Трампа о чрезвычайных мерах по защите информационной-коммуникационной инфраструктуры Соединённых Штатов.

Белым дом оказывает давление на Брюссель, чтобы ЕС занял такую же позицию в отношении китайской копании. В начале мая госсекретарь США Майк Помпео предостерег Лондон об опасности предоставления Huawei доступа к британской телекоммуникационной системе при создании сетей пятого поколения.

США обвиняют Huawei в том, что оборудование компании может использовано Китаем для шпионажа.

Исполнительный вице-президент Huawei в Великобритании Джереми Томпсон заявил: "Мы подпишем с британским правительством договор об отказе от шпионажа. И в Великобритании уже приняты соответствующие меры. Согласно Национальному центру кибербезопасности, самые строгие меры действуют в отношении компании Huawei. США не придают достаточно внимания важности развития сетей пятого поколения 5G, а для Великобритании это одна из важнейших задач в стратегии промышленного развития".

В Huawei заявляют, что из-за решения об ограничениях США будут отставать в развертывании сетей пятого поколения 5G. Правительство КНР обещает принять меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий за рубежом.