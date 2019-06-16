Huawei зашёл на испанский рынок 5G

Испания стала одной из первых стран в Европе, где появилась мобильная сеть нового поколения 5G. Технологию запустила британская телекоммуникационная компания Vodafone в сотрудничестве с китайским технологическим гигантом Huawei.

По заявлениям британского мобильного оператора, смартфоны с 5G будут иметь скорость загрузки от 1 Гбит/сек до 2 Гбит/сек, что в 10 раз выше, чем у сетей прошлого поколения 4G.

Новая мобильная сеть охватывает 15 крупных испанских городов, включая Мадрид, Барселону, Валенсию и Севилью.

Ранее у китайской компании Huawei возникли сложности после того, как США занес ее в черный список, призвав ЕС сделать то же самое. Многие испанцы рады, что Евросоюз не прислушался к советам США.

Ана, местный житель

"Я думаю, что Huawei очень конкурентоспособная компания, поэтому им завидуют. Я считаю их смартфоны безопасными. Cистема паролей и многие другие функции заставляют людей доверять этому бренду"

Эрик, местный житель

"Я не думаю, что США поступают правильно. Весь западный мир выступает за свободный рынок, но лишает Азию доступа к этому рынку. Так для кого тогда этот рынок свободен?"

Vodafone объявил, что этим летом сети 5G так же будут доступны в Соединенном Королевстве, Италии и Германии.