Google перестает обновлять ОС Huawei

Google прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei после внесения ее в "черный список" администрации США. Huawei таким образом теряет доступ к обновлениям операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства.

"В ответ на вопросы пользователей Huawei относительно наших шагов по соблюдению недавних решений правительства США, хотели бы заверить, что пока мы соответствуем всем требованиям американской администрации для платформы Google Play & security от Google Play Protect. Это приложение продолжит функционировать на существующих устройствах Huawei", - пояснила американская корпорация в официальном коммюнике, опубликованном в Twitter'е.

Эксперты отмечают, что целясь по Huawei, США ударили по европейским производителям полупроводниковых изделий. Во второй половине дня понедельника биржевая стоимость акций Infineon Technologies, AMS и STMicroelectronics упала (от 3,4 % до 4,6 %).

"Немецкий производитель чипов Infineon до сих пор занимал прочные позиции на американском рынке, и вот сегодня мы узнаем о призыве бойкотировать сетевое оборудование от китайского поставщика Huawei. Очевидно, что бизнес Infineon пострадает от решения внести Huawei в "черный список", - говорит аналитик BAADER BANK Роберт Хальвер.

Сейчас владельцам смартфонов доступна версия Android-9, в ближайшее время готовится к выходу Android-10. Что касается покупателей новых смартфонов Huawei, они не смогут пользоваться магазином приложений Google play, электронной почтой Gmail и другими популярными сервисами корпорации.

Исполнительный указ о режиме чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз Дональд Трамп подписал 15 мая. Двумя днями позже стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список".