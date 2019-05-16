Huawei признан угрозой национальной безопасности США

Власти США признали китайскую компанию Huawei угрозой для национальной безопасности. Министерство торговли обещало внести её в чёрный список после указа президента Дональда Трампа о чрезвычайных мерах по защите информационной-коммуникационной инфраструктуры Соединённых Штатов.

У нас небольшая ссора с Китаем, потому что с нами обращались очень несправедливо в течение многих, многих десятилетий. На самом деле, очень долго. Это надо было решить давным-давно, и это не было сделано, и мы займёмся этим сейчас. Я думаю, что всё выйдет очень хорошо. Мы находимся в очень сильной позиции. Дональд Трамп президент США

Трамп неоднократно заявлял о необходимости лучше защищать интересы американского бизнеса. Потери от двусторонней торговли с Китаем президент США оценил в 300-500 млрд долларов ежегодно. При этом Трамп подчеркнул, что у него «сложились необыкновенные, действительно очень хорошие отношения с председателем Си, но он за Китай, а я за США».

В прошлом году спецслужбы США заявили, что оборудование китайских производителей Huawei и ZTE позволяет шпионить за пользователями. Хотя в компаниях это категорически отрицали, Трамп запретил правительственным ведомствам использовать их продукцию.