Роботы играют в футбол

400 роботов из разных городов Китая и 10 других стран приняли участие в Азиатско-Тихоокеанском футбольном турнире RoboCup в Тяньцзине. Соревнования проходили на рамках 3-го Всемирного научного конгресса. По правилам RoboCup, все роботы должны быть полностью автономны, уметь обмениваться информацией без использования проводов, а не применять в игре столкновения и блоки.

Город Тяньцзин, одним из важнейших северных портов Китая, получил 100 миллиардов юаней (около 145 миллионов долларов) на поддержку местной индустрии искусственного интеллекта.