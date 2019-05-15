Ледяная симфония в защиту Океана

В самой северной точке Земли музыканты играют на инструментах, вырезанных из льда, собранного в арктических водах.

Этой акцией норвежский Greenpeace надеется привлечь внимание мировой общественности к проблеме глобального потепления и поддержать предложение защитить более трети мирового океана к 2030 году, чтобы спасти дикую природу и смягчить последствия изменения климата. По мнению ученых, если мы сохраним 30% океанов, то этого хватит, чтобы восстановить остальную часть.

При температуре - 12 градусов по Цельсию квартет исполнил композицию под названием "Ocean Memories". Ледяные инструменты создал резчик Билл Ковитц.

"Ко льду нужно относиться бережно, он хрупкий. так же мы должны обращаться и с природой", - сказал Терье Исунгсет, руководитель квартета.

"Акцентируя внимание на Северном Ледовитом океане и потере льда, мы хотим подчеркнуть насущную потребность в океанских заповедниках не только на Северном полюсе, но и по всей планете, - заявил Халвард Рааванд, участник океанических исследований из Greenpeace Nordic. - В будущем году представители разных стран будут вести в ООН переговоры о глобальном соглашении по Океану, которое могло бы стать первым шагом на пути создания океанских заповедников".

Арктика страдает от рекордных потерь льда, в апреле этого года, по данным Greenpeace, средняя температура там была на 8 градусов выше нормы.