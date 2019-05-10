Аллигатор на остановке школьного автобуса

Почти трехметрового миссисипского аллигатора обнаружили в четверг оцепеневшие жители местечка Голден-Гейт в американском штате Флорида. Рептилия скрывалась около остановки школьного автобуса, выдавая себя характерными звуками (их аллигатор издает в сезон размножения, чтобы обозначить свою территорию и привлечь самок). Вызванному на место трапперу не удалось справиться с хищником в одиночку, пришлось позвать на подмогу двух помощников шерифа. Трое здоровых мужчин с трудом смогли накинуть на аллигатора веревку и затащить его в автомобилью В разгар операции девятифутовый аллигатор сделал "смертельный бросок", пытаясь избежать захвата. К счастью, "никто не пострадал”, - сообщили в офисе шерифа округа Коллиер.